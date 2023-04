Calciomercato Roma, 50 milioni sbloccano Pinto

Calciomercato Roma, il doppio colpo libera Pinto: assist dalla Premier League per il gm portoghese che potrebbe avere via libera

L’assist per Pinto arriva direttamente dalla Premier League. Perché il doppio colpo potrebbe liberare praticamente il gm portoghese della Roma, che potrebbe andare a centrare quell’innesto che da un poco di tempo circola dalle parti di Trigoria. Una situazione in divenire, al momento, ma che potrebbe avere un’accelerata decisiva nei prossimi mesi.

Allora, andiamo con ordine: secondo quanto riportato dalla Bild, il Manchester United per la prossima stagione vorrebbe prendere un giocatore del Leverkusen: parliamo di Frimpong. E non è il solo esterno che i Red Devil stanno cercando e monitorando da un poco di tempo, perché alcune settimane fa si è parlato, anche, di Pavard, terzino del Bayern Monaco che sembra aver concluso la sua esperienza in Germania. Un doppio colpo che, ovviamente, farebbe scattare un vero e proprio effetto domino, che coinvolgerebbe la Roma. O, per meglio dire, che potrebbe coinvolgere anche la Roma.

Calciomercato Roma, via libera per Dalot

Sì, perché se ten Haag dovesse riuscire nel proprio intento, è normale pensare che Dalot, ex Milan e in scadenza di contratto ma con un’opzione per il prossimo anno, potrebbe essere lasciato libero dalla squadra della Premier. E sappiamo benissimo che, la scorsa estate, il portoghese è stato un vero e proprio obiettivo giallorosso.

Poi la pista si era un poco raffreddata, soprattutto perché Dalot aveva trovato una maglia da titolare e un posto fisso dentro l’11 del tecnico olandese, ma questo doppio innesto – che potrebbe andare davvero a buon fine – potrebbe far cambiare idea sul nazionale lusitano. Che la Roma ovviamente non ha mai perso del tutto di vista. Ovvio, anche, che molto dipende dalla prossima qualificazione alla Champions League. Entrare nelle prime quattro alla fine della stagione avvicinerebbe, e anche di molto, questa opportunità.