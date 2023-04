Calciomercato Roma, apre al ritorno: “É fantastico”

Calciomercato Roma, apre al ritorno: “Fantastico. Sto bene ma il mio sogno è quello”. Apertura totale del difensore

Il calciatore non smentisce. E già questo è un segnale. Un qualcosa che conferma le indiscrezioni della giornata di ieri che vedono la Roma interessata ad un difensore che in Italia ha giocato e che probabilmente, prima o poi, tornerà a giocarci. Ma non nelle serie minori, ma in Serie A.

Parliamo di Baniya, il mastodontico difensore che adesso gioca in Turchia con Pirlo, al Karagumruk, che i giallorossi hanno messo nel mirino per la prossima stagione. Si tratta di un affare che si potrebbe chiudere per 5-6 milioni di euro. Ma è una cifra destinata anche a salire visto che stanno salendo anche le prestazioni del giocatore. Che aveva iniziato in sordina la stagione, con due panchine di fila, ma che poi dopo breve tempo si è preso un posto da titolare.

Calciomercato Roma, le parole di Baniya

Intervistato da TuttoSport in edicola questa mattina, il difensore, a specifica domanda sul suo futuro e sull’interesse che c’è dei granata ma anche dei giallorossi, non smentisce quelle che sono state le prime voci arrivate da radiomercato. E ha risposto in questo modo.

“Beh, è fantastico, al Karagumruk sto benissimo e sono molto riconoscente per tutto ciò che la società ha fatto per me, ma è chiaro che il grande sogno è quello di tornare in Italia, per giocare in Serie A che seguo sempre”. Quindi l’apertura è totale. Un’apertura clamorosa per un elemento che potrebbe aiutare Mourinho nelle proprie scelte. Quelle della prossima stagione. Qualità fisiche indiscutibili e quelle tecniche in miglioramento. Insomma, un colpo importante con una sfida in Serie A con il Torino che non sarà l’unica. Non solo in campionato, con il match di domani, ma anche per Singo e per Nzola.