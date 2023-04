Calciomercato Roma, Lotito ha detto sì: il laziale finanzia Pinto

Calciomercato Roma, Lotito ha detto di sì: il laziale paga direttamente di tasca propria e finanzia Tiago Pinto

Un milioncino e grazie. Paga l’ex, direttamente, perché gli accordi secondo Il Messaggero erano questi nel momento del passaggio alla Lazio. Insomma, un milione che fa sempre comodo, magari per qualche prestito, magari per qualche contratto da prolungare. O per quello che Pinto ha in mente. Sempre soldi sono e in questo momento sono sempre utili.

Il rinnovo di Pedro, con la Lazio, è legato senza dubbio alla qualificazione europea per la prossima stagione. Una qualificazione che i biancocelesti possono trovare visto che al momento sono secondo in classifica e che ovviamente, così come succederà dentro la Roma, darà le indicazioni per il prossimo mercato. E quasi quasi Pinto spera che non solo la sua squadra possa entrare in Champions League il prossimo anno – quelli sì che sono soldi veri che potrebbero arrivare – ma anche la Lazio.

Calciomercato Roma, paga direttamente Pedro

La questione è semplice: l’opzione annuale per il prolungamento contrattuale di Pedro il calciatore spagnolo la dovrebbe pagare di tasca propria. Il bonus per i giallorossi prevedeva proprio questo. Si parla di poco meno di un milione, ma alla fine questa è la cifra e questa è quella che dovrebbe entrare nelle casse giallorosse.

Insomma, soldi, come detto, che possono sempre tornare utili. E poi non ci sarebbe soddisfazione migliore, ovviamente, per i tifosi della Roma, di vedere pagare un giocatore che ha deciso di passare dall’altra sponda del Tevere. Una cosa che si potrebbe avverare nelle prossime settimane, nel momento in cui Lotito darà il via libera definitivo. Ma non ci dovrebbero essere dubbi ormai su questo. E Pinto gode. Ovviamente.