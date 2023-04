Calciomercato Roma, decisione choc: ha scelto la Premier League

Calciomercato Roma, la decisione è choc: ormai ha deciso e se ne vuole andare in Premier League. Salta l’affare per Pinto

In più di un’occasione è stato accostato alla Roma. Anche perché il suo agente conosce bene l’ambiente giallorosso. Ma a quanto pare, secondo quanto riportato da Diariogol.com, la sua prossima destinazione sarà la Premier League, a parametro zero, dove andrà a guadagnare un bel po’ di soldi.

Asensio ormai è sicuro: alla fine di questa stagione, nonostante abbia ricevuto un’offerta di rinnovo da parte di Florentino Perez, lascerà il Real Madrid. Il fantasista maiorchino non è convinto di quanto offerto dai Blancos e dopo aver ascoltato le diverse offerte che gli sono state messe davanti, avrebbe accettato quella dell’Arsenal di Arteta. Lì, i Gunners, prossimi a vincere il campionato inglese dopo una stagione clamorosa, torneranno in Champions League con obiettivi importanti, quelli che hanno sempre contraddistinto la formazione londinese. E il tecnico spagnolo ha quasi carta libera per rinforzare la propria squadra. E il primo colpo potrebbe essere appunto il connazionale.

Calciomercato Roma, 6 milioni ad Asensio

A fare la differenza, confermano dalla Spagna, è anche lo stipendio che il giocatore riceverà per volare a Londra: si parla di un accordo ormai praticamente trovato per 6 milioni di euro all’anno. Ai quali, con molta probabilità, dovranno essere aggiunti dei bonus importanti che potrebbero far schizzare verso l’alto l’ingaggio.

Somme che la Roma è evidente non vuole pagare, e somme che nemmeno gli altri club interessati – tra i quali il Milan, in Serie A – non possono raggiungere. Insomma, la decisione è stata presa e Asensio ormai è destinato al campionato inglese: il più ricco, quello che al momento riesce ad attirare i migliori, quello che al momento si prende tutti quelli che sono sul mercato.