Calciomercato Roma, ‘diavoleria’ improvvisa: sostituto dallo United

Calciomercato Roma, la diavoleria è improvvisa. La cessione sembra essere più vicina e hanno trovato il sostituto. Arriva dallo United

Porte girevoli in casa Roma? Sì, potrebbe essere. Ve ne abbiamo parlato già diverse volte raccontandovi quelli che potrebbero essere gli obiettivi dei giallorossi per il prossimo anno. Soprattutto perché ancora non si conosce il futuro di Rui Patricio (contratto in scadenza nel 2024), e soprattutto perché Svilar, che doveva essere l’erede, non sembra pronto a prendersi un posto da titolare.

Ecco perché Pinto ha iniziato da un poco di tempo a sondare diverse piste. E oltre a quella che porta a Vicario dell’Empoli – indietro, invece, Carnesecchi – nelle ultime settimane si è parlato anche di un interessamento anche importante per l’argentino Emiliano Martinez dell’Aston Villa. Il campione del Mondo ha dei problemi con Emery, con il tecnico che lo ha pubblicamente criticato in alcune occasioni. E la cessione più passa il tempo e più si avvicina.

Calciomercato Roma, hanno trovato il sostituto

E secondo quanto riportato da teamtalk.com il club di Premier League avrebbe trovato già quello che potrebbe essere il sostituto. Si parla infatti di un forte interesse per Dean Henderson, in prestito al Nottingham Forest ma di proprietà del Manchester United.

E questo non fa altro che confermare le indiscrezioni, e vale a dire la cessione, possibile, di Martinez alla fine dell’anno che potrebbe interessare alla Roma. Non che Rui Patricio non dà garanzie, anzi, quest’anno il rendimento del portiere portoghese si è alzato e in più di un’occasione è stato determinante. Ma la carta d’identità e il contratto non lungo mettono Pinto nelle condizioni di dover e poter guardare oltre. E poi c’è anche la sensazione, netta, che il futuro di Rui è legato a quello di Mourinho. Se lo Special One resterà in panchina, come tutti si augurano, allora l’estremo difensore è praticamente blindato. In caso contrario anche il suo addio è quasi certo.