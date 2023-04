Roma, il nuovo Lookman si prende gratis: testa a testa in Serie A

Calciomercato Roma, Tiago Pinto ha messo nel mirino un elemento della Premier: sfida in A per il colpo a zero

Si potrebbe considerare Tiago Pinto il re dei parametri zero? Beh, per quello che ha fatto fino al momento forse no. Ma se riuscisse nel triplo colpo per la prossima stagione allora le cose potrebbe decisamente cambiare. La cosa certa però è una: il gm portoghese ha fatto capire a tutti di saperci fare.

Per il momento la lista dice Dybala, Matic e Belotti. Tutti e tre portati a Trigoria da svincolati. Possiamo metterci anche Svilar nel mezzo, anche se tra tutti il portierino è quello che forse ha convinto di meno. Ma la lista potrebbe essere aggiornata molto presto: perché intanto c’è Aouar, ormai una trattativa che sembra in dirittura d’arrivo dopo aver svolto anche una prima parte di visite mediche, poi è forte l’interesse per Ndicka, che lascerà l’Eintracht Francoforte alla fine della stagione, e adesso, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.it, Pinto avrebbe messo nel mirino un elemento dell’Arsenal, in corsa per vincere la Premier League.

Calciomercato Roma, c’è Nelson nel mirino

Il nome è quello di Reiss Nelson, esterno dei Gunners di Arteta, anche lui in scadenza di contratto, che però i londinesi non vorrebbero perdere a parametro zero. In questo stagione il classe 1999 ha messo a referto 5 presenze nel massimo campionato inglese, con 3 reti e 2 assist. Insomma, i numeri ci sono e sono davvero importanti. Pinto avrebbe già avuto un contatto con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità di questa operazione. Ma la concorrenza non è sicuramente semplice da superare.

Oltre un primo approccio del Rennes, su Nelson ci sarebbero gli occhi anche dell’Atalanta di Gasperini – che ha preso Lookman dalla Bundesliga e Nelson ha esperienza proprio nel campionato tedesco e il sogno sarebbe quello di ripetere il colpo -, per quello che potrebbe essere un vero e proprio scontro in Seria A la prossima estate. C’è da dire comunque che i Gunners stanno cercando di convincere il giocatore a mettere nero su bianco sul rinnovo, ma questo forte interesse della Roma potrebbe convincere il giovane esterno a cambiare aria a parametro zero magari chiedendo un ingaggio più alto. Al momento, ovviamente, questo sono solamente supposizioni. La cosa reale è che il contatto c’è stato.