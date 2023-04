La Juventus in Serie B: “Glielo hanno comunicato”

La Juventus in Serie B: l’avvocato lancia un quadro drammatico per i bianconeri. “Glielo hanno già comunicato”

L’annuncio è di quelli che possono scuotere il campionato. E a parlare, questa volta, intervenuto a Radio Cusano Campus nella trasmissione “Tutto Sport”, condotta da Gianluca Scalata, ci ha pensato l’avvocato Mario Staglianò, che ha fatto un quadro di quello che potrebbe succedere alla Juventus, e di conseguenza alla Serie A, in un mese di maggio che si preannuncia davvero caldissimo.

“La Figc confermerà i 15 punti di penalizzazione alla Juventus, per me andrà in serie B per il filone stipendi. Sul patteggiamento il codice di giustizia sportiva lo vieta”. Insomma, una doccia gelata per i tifosi bianconeri che vedono il rischio concreto di ritrovarsi, così come successo dopo Calciopoli, nella serie cadetta. Sappiamo benissimo che ancora ci sono dei processi in corso e non si sa, realmente, quello che potrà accadere. Ma il rischio di un vero e proprio terremoto, un altro, per il calcio italiano, sembra essere davvero concreto.

La Juventus in Serie B, le parole dell’avvocato

Entrando poi nel dettaglio, l’avvocato ha continuato, spiegando che il fatto che siano state confermate le inibizioni ai vari dirigenti vogliono dire che ” ilvertice societario è stato condannato in via definitiva da uno a due anni. Per questo possiamo dire che la società sarà condannata e subirà una penalizzazione uguale ai 15 punti”. Poche possibilità quindi di salvezza secondo Staglianò.

Dopo le sentenze, che potrebbero arrivare alla fine di maggio “la Juventus potrà fare opposizione al CONI, ma la possibilità di ottenere un risultato positivo sarà prossimo allo zero. La Juventus ha depositato la memoria difensiva e non ha patteggiato? Ma non il codice di giustizia sportiva lo vieta. Sulla base di quello che ho letto in base all’applicazione del codice la Juventus dovrebbe andare in serie B e anche la società lo ha detto ai propri abbonati premium”.