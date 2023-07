Calciomercato Roma, ufficiale: ecco il doppio colpo. No, non è stato Pinto a piazzarlo ma si parla della squadra Primavera. Ecco chi sono i nuovi innesti

Non si muove solo Pinto, ma anche il settore giovanile giallorosso piazza due colpi ufficiali dopo le uscite dei giorni scorsi. Due acquisti uno dopo l’altro: un attaccante e un centrocampista. Guarda il caso proprio gli elementi cercati con una certa urgenza anche dal gm della Prima Squadra.

Andiamo con ordine, comunque, partendo dal centravanti. Arriva in presto dal Vicenza il classe 2004 Filippo Alessio. Nella prima parte della passata stagione ha giocato appunto con i biancorossi segnando una rete e servendo un assist in 7 presenze tra Serie C e Coppa Italia. Da gennaio in poi invece è stato all’Empoli, dove in 15 presenze ha segnato un gol e servito 3 assist. Si allenerà ovviamente con la squadra di Guidi.

Calciomercato Roma, ecco il colpo in mezzo al campo

Addirittura è un classe 2007 Jan Jurgec, centrocampista sloveno proveniente dal Maribor. In questo caso ovviamente la categoria giusta non è nemmeno la Primavera, ma si allenerà con i pari età del campionato adatto a quelle che sono le sue doti fisiche, tecniche, e ovviamente anche di età. Insomma, due nuovi innesti nel settore giovanile in attesa di capire gli sviluppi, assai più importanti, relativi alla squadra di Mourinho.

Questo pomeriggio la Roma, impegnata in Portogallo nel ritiro iniziato sabato, ha avuto un pomeriggio libero. Mourinho ha concesso mezza giornata di riposo ai suoi uomini che praticamente solamente sabato scorso, giorno della partenza si sono fermati. E come si è visto anche in alcune foto apparse sui social, qualcuno ha deciso di uscire in barca nell’oceano.