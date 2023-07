“Rassegnati a perderlo”: intrigo Scamacca, fa tutto la Roma

Calciomercato Roma, i giallorossi sono in Portogallo con un solo attaccante di ruolo in rosa, Belotti. Ma presto potrebbe arrivare il preferito di Pinto

Con un solo attaccante in rosa. Mourinho in questo momento ha a disposizione Belotti. E su di lui si affiderà ovviamente per le prossime amichevoli. Ma ne serve un altro, forse due, e gli obiettivi giallorossi ormai li conosciamo tutti quali sono. Scamacca e Morata. Con il primo favorito e voluto da Pinto soprattutto per la formula con il quale potrebbe arrivare.

Di nomi ne sono girati parecchi e ormai è corsa a due, anche se, come vi abbiamo raccontato oggi, il futuro di Morata si dovrebbe pure decidere entro oggi, almeno queste sarebbero le intenzioni dell’Atletico Madrid che ha quasi fatto un ultimatum agli agenti del calciatore. Vedremo se poi nella realtà dei fatti sarà così, ma rimane comunque inalterata l’altra questione, quella che vede protagonista l’attaccante del West Ham.

Calciomercato Roma, le parole di Mangiante

A parlare, di nuovo, di quella che è l’intenzione di Scamacca ci ha pensato il giornalista di Sky Angelo Mangiante, che è intervenuto a TeleRadioStereo: ““La Roma deve fare cessioni per potersi muovere. Scamacca non vede l’ora di venire a Roma, lo ha esternato pubblicamente in un’intervista alla Gazzetta. Pensa cosa sarebbe successo se l’avesse fatto un giocatore della Roma, di sicuro non avrebbe giocato le amichevoli. Malgrado l’intervista Scamacca ha continuato a giocare, perché il West Ham si è rassegnato all’idea che il giocatore vuole andare via e che le scelte di Moyes sono diverse”.

Ma perché il West Ham ormai ha deciso di liberarsi del giocatore? Mangiante spiega ancora: “Complice anche i problemi fisici hanno puntato su altri profili, stanno prendendo Origi. La Roma non la chiude solo perché deve fare prima le cessioni. Occhio però, come sempre quando si aspetta troppo poi magari esce un’altra squadra”. Insomma, alla fine c’è anche quell’avvertimento che deve mettere in guardia Pinto. Serve una mossa. Magari anche prima di volare in Portogallo dove il gm è atteso tra oggi o al massimo la giornata di domani.