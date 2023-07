Addio Roma, la conferma è immediata: clamoroso ritorno

Le chances legate ad un suo possibile addio non sono affatto da scartare: interesse confermato, così la Roma può passare all’incasso.

Sono diversi i reparti sotto la lente di ingrandimento di Tiago Pinto. Il GM della Roma continua a tastare il terreno per capire in che modo puntellare un organico che soprattutto nella zona nevralgica del campo e in attacco necessita di qualche rinforzo.

Per provare a sbloccare la situazione di impasse venutasi a determinare, però, potrebbero rivelarsi decisive quelle uscite dalle quali i giallorossi sperano di ricavare un discreto tesoretto da reinvestire immediatamente. Ed è così che il discorso legato alle eventuali uscite sulle corsie esterne dovrebbe rivelarsi foriero di possibili sviluppi. Le offerte provenienti dall’Arabia per Spinazzola sono ormai note a più. Negli ultimi giorni, però, si sono intensificate le voci circa un possibile ritorno in patria di Zeki Celik, oggetto del desiderio del Fenerbahçe.

Calciomercato Roma, il Fenerbahçe ha virato su Celik: svelata la prima offerta

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, infatti, i sondaggi esplorativi effettuati dal club turco sono confermati. Ma c’è di più. Il ‘Fener’ ha chiesto alla Roma l’ex laterale turco sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato, per una cifra complessiva vicina ai 7 milioni di euro sborsati l’anno scorso dai giallorossi per portarlo nella Capitale.

Dal canto suo Celik non ha chiuso a priori ad un suo ritorno in patria, anzi. Si prospettano giorni molto caldi sotto questo punto di vista, che potrebbero portare ad una svolta decisiva in una direzione o nell’altro. Alla luce delle difficoltà riscontrate nella cessione di Karsdorp e complice l’arrivo di Kristensen, infatti, la Roma potrebbe entrare nell’ordine di idee di avallare la cessione di Celik, che ha calamitato l’interesse del Fenerbahçe.