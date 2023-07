Pressing Pinto e ritorno di fiamma: l’affare è doppio

Pressing Pinto e ritorno di fiamma, l’affare potrebbe essere doppio per il gm portoghese che adesso vuole accelerare. Ecco quello che potrebbe succedere

L’affare potrebbe essere doppio con il Psg. Sì, il doppio colpo in mezzo. Oppure, uno tra i due. Di certo Tiago Pinto ha un preferito ed è Renato Sanches, che al momento è in Giappone con il Psg nella tournée orchestrata dal club, ma che ieri si è allenato in disparte e che nell’ultima amichevole prima della partenza il tecnico spagnolo ha impiegato terzino. Dire che ci crede va oltre le cose normali.

E Pinto, secondo Il Messaggero oggi in edicola, è in pressing per portare il centrocampista dalle parti di Trigoria. Difficile, onestamente, arrivati a questo punto, pensare di vederlo in Portogallo. Ma magari l’operazione si potrebbe chiudere proprio in questi giorni e sperare di averlo a disposizione immediatamente nel momento del ritorno nella Capitale. Ma c’è un pero.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Wijnaldum

Il quotidiano romano scrive che ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per Gini Wijnaldum. L’olandese, di proprietà sempre del Psg che però l’anno scorso era alla Roma, non è nemmeno partito alla volta del Giappone perché non rientra nei paini del club. Magari Pinto ci potrebbe di nuovo pensare. Aiutando nell’ingaggio dal Psg, perché sempre di operazione in prestito sarebbe.

Wijnaldum, dal proprio canto, non ha mai nascosto – nemmeno sui social – quello che potrebbe essere il suo pensiero e la sua voglia, soprattutto. Probabilmente tornerebbe a Roma di corsa nonostante quello che è stato il suo apporto minimo lo scorso anno e soprattutto dopo aver lasciato l’amaro in bocca per il suo impatto, pari allo zero quasi, nella finale di Budapest contro il Siviglia. Da queste parti c’è chi lo vorrebbe e chi invece no. Ma mettere tutti d’accordo è praticamente impossibile.