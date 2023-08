Alle prese con la ricerca dei nuovi attaccanti, la Roma è al centro di numerose voci di calciomercato: l’ultima è davvero esplosiva

Con le trattative per Duvan Zapata e Marcos Leonardo in stand by, la Roma continua a setacciare il mercato alla ricerca di nuovi attaccanti. Gli ultimi nomi accostati al club giallorosso sono quelli di Armando Broja e William José.

Profili molto diversi dagli altri due, che testimoniano quanto sia urgente il dossier punte. Sistemato il centrocampo con gli arrivi di Leandro Paredes e Renato Sanches, il club giallorosso ha salutato Nemanja Matic in quel reparto, ma il serbo non è l’unico ad aver ricevuto offerte all’estero.

Calciomercato Roma, Liverpool su Cristante

Secondo un’indiscrezione del giornalista Pedro Almeida, il Liverpool avrebbe messo nel mirino Bryan Cristante. Alla disperata ricerca di un centrocampista difensivo, i ‘Reds’ sono stati rifiutati di recente da Moises Caicedo e Romeo Lavia, che hanno preferito il Chelsea. Il piano C, Tyler Adams, nel frattempo ha trovato l’accordo con il Bournemouth, che ha pagato la clausola rescissoria al Leeds.

Dopo gli acquisti di Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai, Jurgen Klopp ha chiesto un centrocampista più difensivo che sia in grado di recuperare più palloni rispetto agli altri elementi in rosa. Cristante è un profilo che può rispondere a queste caratteristiche, ma difficilmente Tiago Pinto e José Mourinho potranno privarsene a pochi giorni dall’inizio del campionato, a meno di offerte davvero irrinunciabili che non sono ancora arrivate.