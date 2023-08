Calciomercato Roma, ribaltone Zapata: Pinto ha deciso di riavviare i contatti con l’Atalanta per l’attaccante colombiano. Ecco le ultime

Contatti riavviati. Ed è questa la notizia più importante dopo che la Roma ha preso e ufficializzato nello spazio di poco tempo prima Paredes e poi Renato Sanches. Adesso le attenzioni di Tiago Pinto sono tutte rivolte verso l’attaccante, quello che deve andare almeno in parte a completare il reparto dello Special One. Oggettivamente, con il solo Belotti, non si può di certo affrontare tutta la stagione.

E secondo le informazioni che sono state riportate da Fabrizio Romano, i giallorossi un obiettivo ce lo hanno ben chiaro in testa e porta il nome di Duvan Zapata: sono stati infatti riavviati proprio in queste ore i contatti con l’Atalanta, che potrebbe anche cedere il centravanti colombiano visti gli innesti che Gasperini ha avuto nel reparto offensivo. Si tratta quindi, dopo che la Roma ovviamente ha sciolto tutte le riserve che potevano venire fuori soprattutto sulla tenuta fisica del centravanti.

Calciomercato Roma, la situazione Zapata

Zapata quindi è il prescelto, quello che deve aiutare Mourinho nelle scelte per la prossima stagione, perché come detto, il Gallo, non può reggere tutto il peso del reparto in una stagione che si preannuncia ricca di impegni e con diversi obiettivi da raggiungere, in primis la qualificazione alla prossima Champions League, vero obiettivo dei giallorossi. Vedremo quello che succederà nelle prossime ore, anche perché onestamente il tempo limite è stato superato da un pezzo.

Pinto quindi ha riaperto i discorsi e cerca un accordo per chiudere in maniera veloce la questione. Zapata quindi è l’obiettivo principale, e rimane ovviamente sullo sfondo anche Marcos Leonardo, l’altro elemento che, qualora la Roma riuscisse a prendere, completerebbe in maniera definitiva il reparto avanzato della Roma. Sì, in questo modo sì.