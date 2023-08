Renato Sanches-Roma, ora è UFFICIALE: la formula dell’operazione

Calciomercato Roma, anche Renato Sanches è ufficiale: il portoghese ha firmato il suo contratto con i giallorossi. Ecco i dettagli dell’operazione.

I giorni della Roma. I giallorossi sono molto attivi soprattutto sul fronte entrate. Dopo aver definito ufficialmente l’acquisto di Leandro Paredes, infatti, i giallorossi hanno annunciato anche l’acquisto di Renato Sanches.

A differenza dell’argentino, per il quale l’operazione è stata chiusa a titolo definitivo, il portoghese sbarca a Roma con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di determinate condizioni. La fumata bianca tra Roma e Psg si è materializzata al termine di una lunga trattativa, che si è conclusa sostanzialmente con una formula di ‘compromesso’. I parigini, infatti, spingevano per cedere il centrocampista a titolo definitivo o accettando al più l’obbligo di riscatto. Pinto inizialmente aveva messo sul piatto il diritto di riscatto; alla fine le parti si sono venuti incontro, trovando il definitivo bandolo della matassa. Operazione complessiva da circa 16 milioni di euro. Ecco il comunicato della Roma

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Renato Sanches dal Paris Saint-Germain a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.”

Di seguito le parole di Renato Sanches: “Sono molto felice di essere arrivato in questo grande Club: il progetto della società mi ha conquistato, credo che giocare nella Roma sia la scelta ideale per me. Per qualsiasi calciatore è molto importante sentire il supporto dei sostenitori: nel mio caso l’impatto che ho avuto il primo giorno mi ha fatto percepire quanto questi tifosi siano innamorati della squadra e questo non può che spingermi a dare tutto me stesso per vincere con questa maglia”.