Roma, UFFICIALE il ritorno di Paredes: i dettagli della firma

Calciomercato Roma, il ritorno di Paredes è ufficiale: l’argentino ha firmato il suo nuovo contratto con i giallorossi. Le ultimissime.

Si aspettava soltanto l’ufficialità, che è arrivata prontamente pochi minuti fa. Leandro Paredes è un nuovo calciatore della Roma. Dopo lo sbarco all’aeroporto di Ciampino nella giornata di ieri, l’argentino si è sottoposto alle visite mediche di rito prima di suggellare definitivamente l’accordo con i giallorossi.

Come ampiamente anticipato, l’ormai ex centrocampista del Psg ha firmato un contratto biennale con opzione per un’altra stagione. Ecco il comunicato diramato dal club giallorosso:

“L’AS Roma è lieta di annunciare il ritorno in giallorosso del Campione del Mondo Leandro Paredes. Il centrocampista, classe 1994, è stato acquistato a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain. Leo ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025.