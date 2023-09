Addio Roma, ha già firmato: superate le visite mediche

Calciomercato Roma, adesso c’è pure la firma: le visite mediche superato hanno portato alla conclusione dell’operazione. Si attende solo l’annuncio ufficiale

Manca solamente l’annuncio ufficiale, atteso nelle prossime ore, ma arriverà. Ieri le visite mediche, oggi la firma sul contratto: Roman Haug, attaccante norvegese, lascia la Roma e si accasa al Liverpool. Un colpo importante per le casse giallorosse, che intascano oltre 100mila euro dalla cessione di questo cartellino. Nel momento dell’annuncio verranno svelate anche le cifre ufficiali e potrebbe essere il colpo più importante in Italia, superando quello di Hurtig che lo scorso anno è passata dalla Juventus all’Arsenal per circa 125mila euro.

La Roma questa cessione non l’aveva programmata, ma Haug qui nella Capitale non era sicura del posto. Invece al Liverpool, squadra che nel campionato femminile inglese è di metà classifica, è certa di avere quasi sempre la maglia dal primo minuto. Sicuramente anche sotto l’aspetto economico la calciatrice ha strappato un contratto migliore di quello giallorosso. Saluta Roman, che a Roma ricorderanno con molto piacere anche, e soprattutto, per il gol contro la Juventus che ha regalato lo scudetto, il primo della storia, alla squadra di Spugna.

Calciomercato Roma, Roman Haug al Liverpool

Roman è arrivata alla Roma nel febbraio del 2002. Il suo bottino con la maglia giallorossa è stato di 41 presenze con 13 gol. Il più importante, ovviamente, e come detto, quello contro la Juventus lo scorso anno in campionato. Di testa, la specialità della casa. A gara in corso in più di un’occasione si è dimostrata devastante.

La Roma davanti adesso è a posto. O quasi. Nel senso: ci sono tre coppie formate nel 4-3-3 che di solito viene utilizzato da Spugna, ma un’occasione il duo Migliorati-Bavagnoli non se la farebbero sfuggire. Il mercato chiude il prossimo 13 settembre, una settimana quasi esatta. Quindi un poco di tempo ci sarebbe. Vedremo. In ogni caso la Roma incassa, scrivendo la storia anche nel femminile.