Processo Juventus, ci risiamo: “Le hanno fatte di nuovo”

Processo Juventus, dopo la sentenza della Cassazione i tifosi bianconeri hanno fatto subito polemica. Ecco il pensiero invece del direttore

Due giorni fa la Cassazione ha dato ragione ai legali della Juventus spostando il processo Prisma da Torino e Roma. Una sentenza quindi che ha stravolto le carte in tavola e adesso si ripartirà praticamente da capo. Sembrava essere finito tutto nel dimenticatoio, o quasi. E invece ci risiamo, se ne parla ancora. Ha destato scalpore nell’opinione pubblica questa scelta, soprattutto tra i tifosi della Juventus, per un motivo particolare: il fatto che la giustizia sportiva abbia condannato nel corso della passata stagione la squadra di Allegri senza che la Procura di Torino avesse la competenza per indagare. Insomma, si andrà per le lunghe.

In ogni caso, e appunto per commentare questa vicenda, ha parlato Guido Vaciago, direttore di TuttoSport, che è intervenuto ai microfoni di Radio 24 all’interno del programma Tutti Convocati. Una presa di posizione netta da parte del giornalista, che ha spiegato in questo modo quello che potrebbe succedere, mettendo poi in risalto il suo punto di vista sulla questione.

Processo Juventus, le parole di Vaciago

“Questa inchiesta l’ha presa in carico la procura di Roma e in tutto questo abbiamo già avuto condanne pesanti a livello sportivo. Ora ci sono altre procure che indagano e vediamo che succederà, Bologna ha già detto che non c’è nulla di strano sul caso Orsolini” ha tuonato Vaciago. Che ha continuato in questo modo.

“In questo mercato estivo ho visto operazioni analoghe rispetto a quelle contestate alla Juve e nessuno ha gridato allo scandalo, anzi sono stati fatti i complimenti” ha concluso il direttore del giornale torinese. Che senza peli sulla lingua ha detto la propria. Vedremo ovviamente quello che succederà nel corso del processo che si terrà a Roma, come detto. Una decisione che ha fatto scalpore, sì.