Polveriera Champions: due big KO per infortunio, cambi obbligati

Sono stati costretti ad uscire nel secondo tempo della sfida di Champions. Due top player non ce l’hanno fatta e hanno alzato bandiera bianca. Arriva la prima diagnosi.

La due giorni di Champions League ha aperto definitivamente i battenti. Tra i primi due appuntamenti spicca Milan-Newcastle, con i rossoneri che vogliono lasciarsi alle spalle definitivamente il capitombolo in campionato rimediato nel derby.

Dopo un primo tempo disputato su livelli molto alti, con i rossoneri che hanno sciupato almeno tre ghiotte occasioni con Leao e Giroud, nella seconda frazione di gioco i ritmi si sono sensibilmente abbassati. Pur non concedendo occasioni degne di note al Newcastle, infatti, il Milan ha avuto meno occasioni da sfruttare. Inoltre Pioli ha dovuto far fronte ad un doppio infortunio che sarà verosimilmente valutato nel corso delle prossime ore. Sia Loftus-Cheek che Maignan, infatti, sono stati costretti ad alzare bandiera bianca. Il centrocampista inglese, che ha lasciato il posto a Musah al 72′, è tornato in panchina sulle sue gambe ma visibilmente dolorante. Come confermato da Sky, quello accusato dall’ex Chelsea non sarebbe un problema legato ai crampi anche perché alla coscia del centrocampista, in panchina, è stata applicata una vistosa fasciatura.

Ad ogni modo maggiore preoccupazione filtra dal problema accusato da Maignan. Accasciatosi a terra, l’estremo difensore francese ha chiesto immediatamente il cambio. In un primo momento si pensava che il numero del Milan avesse accusato un problema al polpaccio. Tuttavia, come riferito dal bordocampista di Sky Beppe Di Stefano, il portiere del Milan avrebbe accusato un problema al flessore.