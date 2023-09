La bomba Osimhen colpisce anche la Roma: effetto domino Chelsea

La bomba scoppiata attorno a Osimhen colpisce anche la Roma. Scatta subito l’effetto domino col Chelsea

Scoppiato il caso Osimhen, adesso ovviamente c’è da capire come si continuerà in casa Napoli dopo le parole di ieri dell’agente del giocatore, Calenda, che attraverso i social ha minacciato delle azioni legali. In ogni caso la situazione non è per nulla semplice in casa azzurra, anche per via delle indagini partite ieri nei confronti del presidente De Laurentiis che è accusato di falso in bilancio. Vedremo.

Il nigeriano – che non ha firmato nessun rinnovo contrattuale e che arrivati a questo punto difficilmente lo farà – in estate è stato richiesto sicuramente da qualche club arabo. Ma non solo, in Premier c’è più di una squadra che potrebbe fare delle valutazioni, anche a discapito, purtroppo, della Roma. E abbiamo capito che si tratta del Chelsea.

Calciomercato, Roma spiazzata

Sì, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, Mauricio Pochettino, tecnico dei Blues, vorrebbe un attaccante a gennaio nella prossima sessione di mercato. E tra i nomi che circolavano c’era anche quello di Abraham della Roma. L’inglese, adesso ai box dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio, era uno dei candidati per rientrare in Inghilterra.

Ma secondo TeamTalk – che già dava Osimhen come possibile candidato – adesso le attenzioni inglesi si sposteranno solo ed esclusivamente su quello che è il profilo dell’attaccante del Napoli. L’addio immediato ad oggi appare una cosa scontata anche perché Osi ha deciso di eliminare quasi tutte le immagini che lo ritraevano con la maglia del Napoli dal proprio profilo Instagram. Una frattura che difficilmente verrà ricomposta e anche DeLa potrebbe decidere di aprire ad un addio. E la Roma? La Roma dovrà cercare altre soluzioni per Abraham nel caso, sempre se Pinto lo voglia cedere. Ma queste erano le intenzioni fino a pochi mesi fa, a quanto pare, prima dell’infortunio ovviamente.