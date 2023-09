Roma saccheggiata dall’Arabia Saudita: c’è di mezzo Cristiano Ronaldo

Calciomercato Roma, suonano le sirene arabe per un giallorosso. Ci sarebbe l’interesse del club di Cristiano Ronaldo. Ecco di chi si tratta

Eppure è stato sempre uno di quelli più criticati. E adesso però pare proprio imprescindibile. Mourinho lo fa giocare sempre, e lui fino ad oggi ha sempre risposto alla grande, anche quando gli è stato chiesto di andare dietro, in difesa, in attesa di giorni migliori.

Cristante è un elemento importante, troppo, dentro la Roma. Uno che lo Special One (poco speciale, però, in questa ultima fase) manda in campo sempre. Se ne sono accorti anche i tifosi, c’è da dirlo, che da un poco di tempo a questa parte quando sanno che lui va in campo tirano un sospiro di sollievo. Come possono cambiare velocemente le cose. Cristante ha un contratto in scadenza con la Roma il prossimo 30 giugno del 2027 dopo il prolungamento di qualche tempo fa. Ma anche su di lui, secondo Il Tempo in edicola questa mattina, ci sono delle sirene arabe. Così come è stato per Spinazzola nel corso dell’estate passata.

Calciomercato Roma, l’Al Nassr su Cristante

L’interesse sarebbe quello dell’Al Nassr, società che al momento ha in rosa Cristiano Ronaldo, Brozovic e Mané. Gli ultimi due come sappiamo arrivati un paio di mesi fa. Il club ha vinto la Champions League asiatica ed è atteso anche dal Mondiale per club, e per rinforzare la rosa avrebbe messo nel mirino appunto il centrocampista della Roma che domani sera, forse, tornerà in mezzo al campo visto che Mou potrebbe anche decidere di passare a quattro dietro vista l’emergenza.

Magari a gennaio gli arabi ci potrebbero provare, ma difficilmente, visto il momento e vista la qualità delle prestazioni in giallorosso, Pinto darà il via libera all’operazione. A meno che non arrivi quell’offerta irrinunciabile che nessuno ma proprio nessuno può non tenere in considerazione. Sì, cambierebbe tutto. Ma al momento è solo un interesse e niente di più.