Pogba, ufficiale l’esito delle controanalisi fatte dal centrocampista francese dopo la positività al testosterone riscontrata nella prima gara di campionato

C’era molta attesa per il verdetto delle controanalisi alle quali si è sottoposto Paul Pogba, centrocampista della Juventus, risultato positivo al testosterone in occasione della prima gara di campionato contro l’Udinese. Bene, secondo le informazioni che sono state riportate da Lapresse, anche questa volta il discorso non è cambiato.

Pogba, controanalisi positive

Vedremo quali saranno le mosse della Juventus nelle prossime ore. Si attende anche una nota ufficiale della società sulla questione. Giuntoli comunque potrebbe anche richiedere la rescissione del contratto e quindi risparmiare diversi soldi. Il contratto del francese è di quelli pesanti.