Indagine Fagioli e maxi squalifica: ecco quanto rischia il giocatore della Juve

Indagine Fagioli e maxi squalifica: ecco quanto rischia il giocatore della Juventus che sarebbe indagato dalla procura di Torino

La Procura di Torino – secondo quanto riportato da La Stampa in edicola questa mattina – avrebbe aperto un’indagine sul calciatore della Juventus Nicolò Fagioli. Nei confronti del centrocampista sarebbe stato aperto un fascicolo con l’accusa di aver scommesso su piattaforme illegali. E la Figc sarebbe già stata informata dei fatti lo scorso 30 agosto.

Il reato sarebbe quello del gioco d’azzardo su delle piattaforme illegali. Un reato che si chiude di solito con un’oblazione si legge, ovvero il pagamento di una multa che estingue lo stesso. Il problema però sorge, ovviamente, per quanto riguarda la giustizia sportiva perché come sappiamo, scommettere per i giocatori non è consentito.

Indagine Fagioli, ecco quanto rischia

L’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva recita questo: “Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della Fifa e della Uefa”. Insomma, sulle partite non si può scommettere, giustamente.

Anche la Figc, si legge su La Stampa, avrebbe aperto un fascicolo con il procuratore Giuseppe Chiné. L’intenzione sarebbe quella di verificare se si possono trovare delle violazioni all’ordinamento sportivo. In questo caso Fagioli rischierebbe dall’inibizione alla squalifica non inferiore a 3 anni.