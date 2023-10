La verità di Orsato: “Mai contro Mourinho”

La verità di Orsato: l’arbitro ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dopo spiega che nessuno è contro lo Special One

Orsato è uno degli arbitri che Mourinho vorrebbe sempre avere in campo. Lo ha detto lo Special One, in una conferenza dello scorso anno. Qualche incrocio c’è stato, non tanti a dire il vero e anche con il fischietto veneto qualche dubbio c’è stato nel corso di queste ultime stagioni.

Il rapporto di Mou con gli arbitri è sempre delicato. Ha iniziato la stagione da squalificato sia in campionato che in coppa il portoghese e, in Europa, ha ancora due giornate da scontare: strascichi della finale di EL persa contro il Siviglia. Ma Mou, almeno secondo Orsato, non sta antipatico a nessuno. Il direttore di gara ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport parlando di quello che succede in campo ma anche di Mou, in un passaggio, su una specifica domanda.

La verità di Orsato, le parole su Totti e De Rossi

“Mourinho vi sta un po’ sulle p…, e ditelo, su” chiede Zazzaroni. La risposta è netta e non dovrebbe lasciare spazio a nessuna interpretazione: “Ricordate le parole di Chiffi – ha sottolineato Orsato – nessuno di noi parte prevenuto, mai: abbiamo altri pensieri, altre preoccupazioni. L’arbitro prevenuto è un assurdo”. Insomma, risposta secca.

Interessante nell’intervista è il rapporto che lo stesso ha con i calciatori in campo: “De Rossi era uno che ti dà filo da torcere ma se lo incontravi fuori e ti facevi due chiacchiere scoprivi un ragazzo diverso”. Poi un passaggio su Zanetti, quello che gli manca di più, che in campo gli diceva quando sbagliava di non preoccuparsi e di andare avanti. “Ma anche Paolo Maldini e Totti” oltre a lui ha voluto sottolineare. Insomma, un’intervista a tutto campo con un titolo del Corriere che dice: “Mai contro Mourinho”.