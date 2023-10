Accordo fino al 2028, c’è la data della firma

Accordo trovato, firma fino al 2028. Adesso c’è anche la data di quando si metterà nero su bianco. Pinto ha deciso di blindarlo

Ieri si è parlato di una trattativa in fase di chiusura, adesso ci sono proprio i tempi, le date. Insomma, non ci sono dubbi più su quello che sarà il futuro di Edoardo Bove, adesso in ritiro con la nazionale Under 21. Il suo agente sta lavorando con Pinto per trovare l’accorso sull’ingaggio e sulla durata del nuovo accordo. Anche se, secondo la Gazzetta dello Sport, è praticamente tutto fatto.

Bove dovrebbe firmare entro la fine del mese un rinnovo importante per la sua carriera visto che la Roma in questo modo lo blinderà. Un accordo che dovrebbe essere quinquennale, quindi fino al prossimo 30 giugno del 2028. Un anno in più rispetto alle notizie che sono uscite nella giornata di ieri.