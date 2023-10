Numero 10 della Roma rifiutata: “Troppa pressione a prescindere”

“Alla Roma poteva finire in modo diverso, provo un grande amore per i tifosi, per la città, per i miei compagni. Una delusione che ho provato, io ho delle responsabilità ma anche altre persone. Quando ci sono casini così vuol dire che tutti ci abbiamo messo del nostro. Ma del passato non voglio parlare, ora sono in Premier e penso al futuro”.

Passano dal debutto al Bernabeu con Di Francesco in panchina, “non ero pronto per niente ma ho detto che lo ero”, si arriva alla finale di Conference League di Tirana, quella decisa da una sua rete nel primo tempo. “I giorni precedenti – ha svelato Zaniolo – Mourinho ha chiesto a tutti: siete pronti? Per tanti era la prima finale europea. Ci ha aiutato, ci ha detto che se eravamo arrivati lì era per tutto quello che avevamo fatto in campo e che il merito era solo nostro. Ci ha fatto arrivare carichi a giocarla”. Infine un passaggio su una maglia che, dentro la Roma pesa. La numero 10. “Non lo avrei accettato mai: ti mette una pressione addosso che non serve. Le pressioni a Roma ci sono a prescindere, la piazza vuole tanto e chiede tanto: tutti sappiamo di chi era quella maglia e non ci ho mai nemmeno pensato di prenderla”.