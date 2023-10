Incubo Arabia Saudita: Lukaku sta con Mourinho

Incubo Arabia Saudita, dal ritiro del Belgio Lukaku ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro. Potrebbe seguire le orme di Mourinho

Romelu Lukaku ha parlato la settimana scorsa in conferenza stampa dal ritiro del Belgio soffermandosi, principalmente, su quella che è stata l’estate, con le continue voci di mercato che lo hanno visto protagonista. Ieri il centravanti della Roma, invece, si è soffermato soprattutto sui giallorossi e anche su quelle che sono state le voci che lo vedevano nel mirino dei club arabi.

“Sono onorato dell’interesse dell’Al Hilal, ma non sono stato completamente convinto” ha spiegato. Sì, i soldi arabi non hanno fatto breccia nel cuore dell’attaccante giallorosso che ha deciso invece di accettare la corte di Mourinho. E il suo impatto dentro la squadra è stato devastante, con gol a ripetizione che hanno regalato vittorie. Un impatto che forse nessuno, o pochi, si aspettavano, soprattutto per via della mancata preparazione con il Chelsea.

Incubo Arabia Saudita, anche Lukaku potrebbe cedere

“Il campionato saudita diventerà uno dei più grandi al mondo, ma non volevo ancora lasciare l’Europa” ha sottolineato Lukaku. E quell’ancora, secondo quanto riportato da calciomercato.it, potrebbe essere un campanello d’allarme in vista della prossima stagione. In Arabia in estate ci sono andati diversi giocatori importanti che sicuramente hanno fatto alzare in maniera sensibile il livello del campionato, e nei prossimi mesi da quelle parti ci potrebbe finire pure Mourinho soprattutto se non dovesse trovare un accordo per il prolungamento del contratto.

Sappiamo come Lukaku sia arrivato dai Friedkin che sono andati a prenderlo fino in Belgio in prestito secco per una stagione. E sappiamo anche che servono almeno 43milioni di euro per prenderlo in maniera definitiva. Tanti soldi che la Roma potrebbe investire solamente in un modo, se riuscisse a prendersi la qualificazione alla prossima Champions League. Vedremo quello che succederà nei prossimi mesi.