Monza nel mirino, sorriso Mourinho

Monza nel mirino: il giocare è clinicamente guarito e Mourinho lo potrebbe avere a disposizione alla ripresa della Serie A nel prossimo weekend

Adesso tocca solamente a lui. Adesso è il momento di avere coraggio. Nel prossimo fine settimana torna il campionato e la Roma di Mourinho sarà impegnata in casa contro il Monza. Un impegno non semplice visto che la squadra di Palladino ha in rosa elementi di valore, nel giro della Nazionale, che tecnicamente possono spostare gli equilibri del match.

Mourinho dal proprio canto però sembra poter avere a disposizione almeno un elemento che nel corso dell’ultimo mese è stato fuori. Parliamo di Renato Sanches, centrocampista con caratteristiche uniche nello scacchiere dello Special One, che sotto il profilo clinico è guarito. La contrattura contro lo Sheriff in Europa League è acqua passata.

Monza nel mirino, Renato Sanches c’è

Serve coraggio da parte del giocatore – sottolinea il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – ovviamente toccato da quelli che sono stati i molteplici infortuni che lo hanno costretto a fermarsi tantissime volte nella sua carriera. Il problema scocca sotto il profilo mentale, visto che non riesce a quanto pare a giocare libero, a non pensare di potersi infortunare. E questo ovviamente lo frena un poco.

Adesso però è arrivato il momento di prendere le cose in maniera diversa, con lo spirito giusto e con la voglia di tornare ad essere decisivo. Lui in questa stagione si è già fermato due volte e ha giocato solamente per 98minuti segnando anche una rete nella gara contro l’Empoli. Poi lo stop in Europa League il calvario di un altro mese senza giocare. Mou spera di averlo a disposizione contro il Monza, cosa che potrebbe succedere realmente soprattutto se in questa settimana si allenerà con il gruppo. E le sensazioni sono positive.