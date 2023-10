Mourinho sarà accontentato: doppia pista Roma

Mourinho sarà accontentato, a gennaio ecco l’innesto voluto dallo Special One. Doppia pista sul mercato per la Roma

A gennaio un difensore per la Roma. Lo vuole Mourinho. E secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina c’è una doppia pista per la Roma. Due nomi che circolano da un poco di tempo dentro le segrete stanze di Trigoria, due nomi che sono attenzionati da parte di Pinto, anche se non sarà facile prenderli.

Dietro la Roma ha bisogno di un rinforzo. Anche perché a gennaio non solo Kumbulla rientrerà dall’infortunio che lo ha messo ko ma avrò bisogno di tempo per tornare in forma, ma anche perché Ndicka partirà per la Coppa d’Africa e quindi il problema potrebbe essere enorme per il tecnico portoghese che a quanto pare, e a quanto fatto capire, non ha davvero nessuna intenzione di passare a quattro dietro. E nonostante quello che è il possibile adattamento di Cristante, Karsdorp o Celik, non si può rimanere in questo modo. C’è già una doppia pista.

Mourinho sarà accontentato, Dragusin e Solet nel mirino

Il primo nome è quello di Dragusin, difensore del Genoa con un passato alla Juventus. Il 21enne rumeno è un obiettivo reale di Pinto anche se l’operazione è difficile per due motivi: la reticenza del Genoa di lasciare andare un giocatore nella seconda parte di stagione con degli obiettivi sicuramente da centrare e anche il fatto che sul difensore ci sono anche delle big europee che possono alzare la posta in palio mettendo in difficoltà Pinto.

L’altro nome è quello di Solet del Salisburgo. Di anni lui ne ha 23, ma anche in questo caso sembra un’operazione tutt’altro che semplice. Poi ci sarebbe anche il mercato degli svincolato, ma Boateng ha uno stipendio che non può essere raggiunto e Mustafi tende troppo ad infortunarsi. Insomma, le piste ci sono. Vedremo.