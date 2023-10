Repubblica, chat tra Fagioli e Bonucci: rischio squalifica anche se non ha scommesso

Caos scommesse, secondo Repubblica in edicola questa mattina è spuntata una chat tra Fagioli e Bonucci. C’è il rischio squalifica

Mettiamo subito le cose in chiaro: Leonardo Bonucci, ex Juventus adesso all’Union Berlino, non è indagato nello scandalo scommesse che la scorsa settimana si è abbattuto sul calcio italiano. Però, secondo quanto riportato da Repubblica in edicola questa mattina, sarebbe spuntata una chat tra il difensore e Fagioli.

In questa chat, il centrocampista piacentino e il difensore viterbese avrebbero parlato espressamente delle scommesse. E quindi c’è comunque un rischio per Bonucci che sarebbe quello, come si legge in un articolo della Procura Federale che tratta ovviamente questo tipo di cose, che sarebbe quello dell’omessa denuncia.

Caso scommesse, ecco quello che sta vedendo fuori

Ma c’è solamente Bonucci nelle chat? Non sembra. Sempre secondo il quotidiano ci sarebbero in corso proprio degli accertamenti su altri tesserati – che non sono calciatori – della Juventus. Tutti potrebbero essere a conoscenza del vizio di Fagioli – che sta collaborando in procura e che potrebbe anche patteggiare – e nessuno, almeno questo emerge in questo momento, non avrebbe detto nulla.

Una situazione da tenere in considerazione senza dubbio e che potrebbe ad altre squalifiche. L’indagine ovviamente proseguirà in questi giorni e nelle prossime settimane con l’obiettivo di fare chiarezza e di cercare di scoprire quelli che sono i colpevoli di questa brutta vicenda che ha nuovamente buttato veleno sull’immagine del calcio italiano.