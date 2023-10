Calciomercato Roma, colpaccio a gennaio: Pinto sfida la Juventus

Calciomercato Roma, colpaccio a gennaio: Pinto pronto a sfidare la Juventus, e non solo, per l’innesto in difesa. I giallorossi tentano il sorpasso

Manca ancora un poco alla riapertura ufficiale del mercato, ma ovviamente non si va mai in vacanza. I vari dirigenti delle squadre di Serie A e non solo iniziano a pensare a quelli che potrebbero essere gli innesti di gennaio. E anche la Roma inizia a fare ovviamente le proprie valutazioni.

Sappiamo benissimo che in difesa serve qualcuno: giocando a tre dietro Mourinho ha bisogno di un altro centrale. Abbiamo visto inoltre che in caso di infortunio l’uomo che deve adattarsi è Cristante con conseguente enorme perdita in mezzo al campo. Insomma, un difensore serve anche perché Ndicka proprio a gennaio andrà a giocare la Coppa d’Africa. Si è parlato nel corso degli ultimi giorni del mercato estivo di un elemento del Chelsea, Sarr, rimasto poi ai Blues. Adesso si parla sempre di un giocatore che in Inghilterra agli ordini di Mauricio Pochettino non sta trovando spazio e che il club è pronto a cedere. Anche in prestito.

Calciomercato Roma, anche la Juve su Chalobah

Il nome è quello di Chalobah, classe 1999, che è anche nel mirino del Bayern Monaco. Ma 90min.com svela come sulle prestazioni del giocatore ci sia anche l’interesse della Roma e della Juventus in Italia. Le due società italiane – si legge – starebbero osservando con attenzione la situazione già dalla scorsa estate. E a gennaio potrebbero tentare un assalto per prendere il giocatore.