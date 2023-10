Dall’Inter alla Roma: doppio intrigo nazionale

Dall’Inter alla Roma, doppio intreccio in Serie A: Pinto cerca elementi giovani che conoscono il campionato. Gli stessi di Marotta

Oltre il difensore, che è quell’elemento che, oggettivamente, serve alla Roma nell’immediato. Ma non solo, in vista in questo caso soprattutto della prossima annata, in casa giallorossa si guarda ad alcuni elementi che conoscono il calcio italiano e che possono aiutare la squadra di Mourinho – c’è ancora speranza per un possibile rinnovo – o chi per lui. Ma tutti da queste parte sperano che sia ancora lo Special One a sedersi sulla panchina dei giallorossi.

In ogni caso, soprattutto nelle scorse settimane, si è parlato di quello che potrebbe essere un interesse di Pinto nei confronti di alcuni elementi della massima serie che si stanno mettendo in mostra in questa stagione. Soprattutto uno, a dire il vero. Un giocatore che ha qualità importanti e che la Roma vedrà da vicino nel prossimo turno di campionato, quello contro il Monza. Parliamo infatti di Colpani.

Dall’Inter alla Roma, Colpani e Carnesecchi per il doppio intreccio

Il classe 1999, uno dei migliori in questo inizio di stagione dell’intero campionato, è stato accostato ai giallorossi in tempi non sospetti. Non parliamo ovviamente di una vera e propria trattativa, ma di un interesse che potrebbe anche diventare qualcosa in più nei prossimi mesi. Un interesse però che vede impegnata anche l’Inter di Marotta, che sta guardando anche ad un altro profilo del quale si è parlato molto in tinte giallorosse.

Secondo calciomercato.it infatti, non solo Colpani sarebbe entrato nei radar della squadra di Simone Inzaghi, ma anche Carnesecchi, il portiere dell’Atalanta che si sta alternando con Musso nella difesa dei pali della squadra di Gasperini. A Roma il problema portiere ci potrebbe essere nella prossima stagione soprattutto perché il contratto di Rui Patricio, che è in scadenza, non dovrebbe essere rinnovato. E un estremo difensore Pinto lo deve prendere. Carnesecchi forse sarebbe il migliore in circolazione per l’età che ha e per quello che fino al momento ha fatto vedere.