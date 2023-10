Rinforzo Nazionale: “È come Dybala”

Il talento del Frosinone viene paragonato a Dybala. E viene svelato il fatto che anche Spalletti ci starebbe pensando

Una delle migliori squadre di questo inizio stagione è stato sicuramente il Frosinone di Di Francesco. L’ex Roma, arrivato ai ciociari nel corso dell’estate prendendo il posto di Fabio Grosso che dopo un periodo di stop adesso è sulla panchina del Lione, è riuscito a plasmare un gruppo che senza dubbio nel corso dell’annata si può togliere diverse soddisfazioni.

E il direttore dell’area tecnica Angelozzi è uno degli artefici di tutto questo, prendendo soprattutto dei giovani in rampa di lancio e tenendo qualcuno che lo scorso anno è riuscito a portare la squadra a dominare il campionato di Serie B. Uno sotto ai riflettori al momento è Soulè, arrivato in prestito dalla Juventus, che secondo alcuni rumors di mercato potrebbe anche tornare da quelle parti visti i problemi che i bianconeri hanno in questo momento. Un profilo assai interessante, che Angelozzi, intervenuto a TVPLAY, paragona addirittura a Dybala.

“Soulè come Dybala”: benedizione in diretta

“E’ fortissimo da attaccante esterno nel 4-3-3, la Juve gioca diversamente in questo periodo ma dipende perché può fare anche la mezz’ala avendo tanto corsa e grande tecnica. Il suo modo di giocare può ricordare Dybala, gli manca ancora un po’ di cattiveria per andare a fare gol. Sugli altri aspetti però è fenomenale, fa anche la fase difensiva e ha grande gamba. Settimana scorsa ha avuto un affaticamento ma il giorno dopo voleva fare per forza giocare la partita”.

Insomma, una benedizione vera e propria per un giocatore che magari chissà, un giorno, potrebbe fare lo stesso percorso della Joya. Dal bianconero alla Roma, così come successo con il suo connazionale argentino. Infine, Angelozzi, spiega inoltre che Soulè starebbe anche pensando alla nazionale italiana: “Spalletti è bravissimo, ho parlato con Soulé e ci sta pensando per cui vediamo. Ci vuole riflettere sulla scelta della Nazionale tra Argentina e Italia perché è anche grande amico di Di Maria e Dybala. E’ ancora giovanissimo e in futuro può diventare un protagonista della Juve”.