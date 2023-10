Calciomercato Roma, Juve scippata e colpo a zero

Calciomercato Roma, Juventus scippata e Pinto potrebbe piazzare il colpo a parametro zero. Ecco quello che potrebbe essere l’obiettivo dei giallorossi

Un giocatore duttile, che può tranquillamente essere impiegato come centrale in una difesa a tre o a quattro, ma anche come esterno mancino. Praticamente un profilo che potrebbe realmente interessare alla Roma il prossimo anno. Un colpo a zero. Uno di quelli che Pinto ha fatto vedere più volte di sapere piazzare nel corso di questi anni dentro Trigoria.

Parliamo di Mario Hermoso, giocatore dell’Atletico Madrid che il prossimo anno potrebbe ritrovarsi senza squadra. Contratto in scadenza non ancora rinnovato, e opportunità a parametro zero soprattutto perché da quelle parti ancora non si parla di quello che potrebbe essere un accordo per il prolungamento. C’è la sensazione che l’Atletico la prossima stagione possa decisamente cambiare pelle, con molti uomini che hanno fatto le fortune di Simeone che potrebbero decidere di salutare. Dopo anni ci potrebbe anche stare.

Calciomercato Roma, la situazione Hermoso

Una situazione che, quindi, potrebbe intrigare Pinto. Una situazione che potrebbe intrigare pure la Juventus, soprattutto perché a sinistra, in questo caso, Alex Sandro sembra essere proprio all’ultimo ballo con i colori bianconeri. Una sfida in Serie A per un colpo a zero che farebbe comodo sia a Mourinho che a Massimiliano Allegri.

Ovviamente parliamo di una trattativa che si potrebbe, almeno per ora, accendere nella finestra estiva del mercato. Ma occhio alla possibilità, inoltre, di un’accelerazione nel prossimo mese di gennaio qualora le parti in causa decidessero di comune accordo di non proseguire il proprio rapporto. E nel caso fosse così, allora la situazione potrebbe cambiare con l’Atletico Madrid che, per non perdere completamente a zero il giocatore, potrebbe decidere di iniziare ad ascoltare delle offerte. Insomma, potrebbe esserci anche un colpo low-cost.