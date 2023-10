La Roma scippa la Juventus: caccia al colpo in Serie A per Pinto. Un innesto da 25milioni di euro per il prossimo anno. Ecco di chi parliamo

Una cosa sembra essere certa per la prossima stagione: Rui Patricio che ha un contratto in scadenza non dovrebbe essere il portiere della Roma. Non ci sono stati segnali almeno per il momento di un possibile rinnovo, così come non ci sono stati segnali di incontri nelle prossime settimane per trovare un accordo. Arrivato con Mourinho, il portiere portoghese potrebbe andare via insieme all’allenatore che lo ha voluto in giallorosso al momento del suo arrivo.

E Pinto – secondo Repubblica.it – starebbe già guardando al futuro. Un nome che noi di Asromalive.it vi abbiamo fatto per tempo e che adesso viene confermato anche da un articolo sul sito del quotidiano. Il nome è quello di Carnesecchi, estremo difensore dell’Atalanta, che in questa stagione dopo aver giocato nella Cremonese lo scorso anno si sta alternando con Musso tra i pali. Su di lui, a quanto pare, c’è l’interesse anche della Juventus. Ma il dirigente portoghese si sarebbe inserito con forza.

La Roma scippa la Juve, 25 milioni per Carnesecchi

La Dea lo valuta la bellezza di 25milioni di euro. Una cifra che comunque vista l’età, le caratteristiche, e anche l’enorme potenziale di crescita, ci potrebbe stare. E a quanto pare anche per via del poco impiego quest’anno potrebbe essere lo stesso Carnesecchi a chiedere la cessione alla fine dell’anno e, la Roma, si farebbe trovare pronta qualora ci fosse l’occasione di prenderlo.

Il ruolo del portiere senza dubbio è uno delicato, e adesso alle spalle di Rui Patricio c’è Svilar, un altro giovane di belle speranze che potrebbe anche iniziare a giocare con una certa continuità nelle prossime settimane. Vedremo, intanto la Roma c’è sull’italiano. Senza dimenticare, nemmeno, che un paio di giorni fa vi abbiamo raccontato anche di un possibile interesse dell’Inter sul portiere.