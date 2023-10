Scommesse, confessioni svelate: il calvario di Fagioli

Scommesse, svelate le confessioni di Fagioli che parla proprio di un calvario importante. Tutte le sue parole sui quotidiani di oggi

Una confessione choc. Lunghissima. Una confessione che fa capire quello che c’era Fagioli aveva dentro. Ieri il centrocampista della Juventus ha ufficialmente patteggiato la pena con la Figc: dodici mesi, cinque dei quali verranno scontati in altri modi, con visite alle scuole calcio, ad esempio, per parlare di quelli che sono i suoi problemi. I quotidiani in edicola questa mattina svelano alcuni passaggi con il procuratore Chiné che lasciano davvero pochissimo spazio ad ogni tipo di interpretazione. Fagioli ha ammesso tutto, non stava bene, e ha parlato di debiti ingenti anche con alcuni colleghi.

Minacce pesanti in partenza. Poi le sue parole. “Ma tanto ormai era tanto il debito che anche se vincevo non prendevo nulla” ha detto. Fagioli ha ammesso di aver piazzato delle scommesse sul calcio: “Ho giocato sia su partite di campionati nazionali che internazionali – si legge su TuttoSport – ma mai ho scommesso su Cremonese e Juventus” ha voluto sottolineare il giocatore.

Scommesse, le parole di Fagioli

“Era mia abitudine – ha continuato Fagioli – scommettere spesso su partite di calcio mentre erano in corso di svolgimento. In quell’occasione puntai sul pareggio o sulla vittoria del Milan. Persi perché la partita finì due a uno per il Torino”. Fagioli spiega ancora di avere chiesto dei soldi ai propri compagni, da Gatti a Dragusin.

“Sì, ho chiesto dei prestiti per pagare i debiti di gioco. Perciò decisi di chiedere dei soldi ad alcuni amici e ad un compagno al quale chiesi 40mila euro dicendogli che mi servivano per comprare un orologio e che mia madre mi aveva bloccato i conti. Gatti mi prestò i soldi che non ho ancora restituito e che tuttora mi chiede indietro”.