Interesse confermato e colpo a gennaio: c’è già la formula del possibile affare che potrebbe portare al clamoroso ritorno

Nonostante pubblicamente sia stato negato l’interesse, secondo le informazioni che sono state riportate da Espn qualcosa sotto c’è. Tant’è che il club tedesco sarebbe pronto ad offrire “una via d’uscita” al suo ex calciatore nella prossima finestra di mercato. Un elemento accostato anche con una certa insistenza alla Roma.

Jadon Sancho è ormai ai margini del Manchester United dopo delle frizioni con il proprio allenatore, Ten Hag. Che aspetta, a quanto pare, delle scuse pubbliche prima di decidere per il reintegro in squadra. Questo fino al momento non è successo ed è difficile ipotizzare arrivati a questo punto che nel corso delle prossime settimane possa accadere. Assai più probabile, secondo tutti, che a gennaio le strade tra le parti si possano dividere. Sancho è un elemento in grado di fare la differenza, lo sappiamo benissimo, ma non più con i Red Devils.

Calciomercato Roma, il Borussia vuole Sancho

Dicevamo: il Borussia Dortmund ha detto di non essere interessato però, secondo la fonte citata prima, i gialloneri di Germania sarebbero pronti a prendere in prestito il giocatore per i prossimi sei mesi. Solamente con questa formula ovviamente l’affare si potrebbe fare e, dal club inglese, non dovrebbero esserci chissà quali stop.

Come detto il giocatore è stato accostato ai giallorossi di Mourinho. Voci sempre più insistenti provenienti dall’Inghilterra hanno quasi messo la Roma in prima fila per il giocatore offensivo. E anche in questo caso si parla, ovviamente, di un’operazione a titolo temporaneo. Magari Pinto potrebbe anche decidere di optate per un prestito oneroso, però queste sono al momento solamente delle supposizioni. La realtà, ad oggi, è che il Borussia nonostante le cose di facciata sembra essere proprio interessato a quello che sarebbe un clamoroso ritorno.