Intreccio Zidane-Mourinho: ha già chiesto due acquisti stellari

Dalla Spagna trapela un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe aprire scenari interessanti sul futuro di Zidane e, di conseguenza, anche su quello di José Mourinho.

Nonostante gli impegni ufficiali in rapida successione, a calamitare l’attenzione mediatica sono anche le voci riguardanti il futuro di quegli allenatori che chiaramente monopolizzano l’attenzione mediatica.

Uno dei tecnici più chiacchierati è sicuramente José Mourinho. Lo ‘Special One’, come è risaputo, è legato alla Roma da un contratto in scadenza il prossimo giugno che non è stato ancora rinnovato. Fino a questo momento non sono stati evidenziati passi concreti per un accordo tra le parti, ma la situazione andrà chiaramente monitorata con estrema attenzione. Negli ultimi giorni, direttamente o indirettamente, il profilo dello Special One è stato accostato anche al Real Madrid. In realtà le Merengues sembrano essere indirizzati ad altri obiettivi. Il primo nome nella lista dei desideri è quello di Xabi Alonso, ma starebbe ritornando in auge anche la candidatura di Zidane.

Da Mourinho a Zidane, Real Madrid avvisato: ecco il doppio colpo

A fare il punto della situazione su quest’ultimo tema è stata un articolo pubblicato da elgoldigital. Secondo quanto riferito dalla Spagna, infatti, nel caso in cui il Real dovesse farsi vivo con lui, Zidane non chiuderebbe le porte a prescindere. Tuttavia, il tecnico francese vorrebbe delle garanzie specifiche per la prossima sessione di calciomercato. Acquisti mirati con cui rimodulare un organico che nell’ultimo anno è andato incontro ad un fisiologico restyling.

Il primo nome fatto da Zidane – ovviamente – sarebbe quello di Kylian Mbappé. A lungo inseguito dal Real, il fenomeno francese potrebbe prendere in estrema considerazione l’idea di lasciare il Psg per accettare la corte dei Blancos. Oltre a rimpolpare un attacco orfano di Benzema, Zidane avrebbe chiesto anche un rinforzo per la linea arretrata. Sotto questo punto di vista, uno dei nomi che potrebbe rientrare in orbita Real è quello di William Saliba, uno dei prospetti più interessanti del suo ruolo. Situazione comunque da monitorare con attenzione. Inutile ribadire che, nel caso in cui dovesse chiudersi l’affare Zidane-Real Madrid, si spegnerebbero le chances di un Mourinho back sulla panchina dei Blancos. Staremo a vedere.