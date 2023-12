Operato dopo Roma-Monza: stop UFFICIALE di almeno tre mesi

Operato dopo Roma-Monza, adesso è anche ufficiale. I tempi di recupero sono circa di tre mesi. Il 2023 è praticamente finito

Non è sceso in campo contro la Roma. Ma due giorni dopo la gara dell’Olimpico che ha visto la vittoria dei giallorossi grazie alla zampa di El Shaarawy al novantesimo, ha avuto bisogno di un’operazione per riuscire a mettersi alle spalle un problema fisico che lo costringerà a quanto pare ad almeno tre mesi di stop anche se, i tempi di recupero in maniera ufficiale non sono state resi noti dal Monza.

Parliamo di Armando Izzo – sì, in questo caso in maniera ufficiale – che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Barcellona. Ecco il comunicato del club lombardo che ha reso noto il tutto.

Operato dopo Roma-Monza, le condizioni di Izzo

“È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al piede sinistro cui si è sottoposto Armando Izzo, presso l’Hospital Quiron di Barcellona. Il professor Ramon Cugat ha effettuato la rimozione del neuroma di Morton. In bocca al lupo ad Armando per un pronto recupero!”. Come detto prima non vengono spiegati quelli che sono i tempi di recupero, ma di certo il 2023 per il difensore campano è finito e si dovrebbe rivedere solamente il prossimo anno.

In tutto questo ovviamente la Roma deve pensare a quelli che sono i propri problemi. Con un Mou alle prese con diversi guai dentro la sua squadra in vista dei prossimi impegni. Oggi infatti da Trigoria non sono arrivate buone notizie visto che Renato Sanches, Dybala e Pellegrini hanno lavorato ancora a parte. Solamente Smalling è rientrato in gruppo e quindi potrebbe essere convocato per il match contro lo Slavia Praga di Europa League in programma giovedì sera all’Olimpico.