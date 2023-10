Formazioni ufficiali Roma-Slavia Praga: Mourinho torna all’antica

Formazioni ufficiali Roma-Slavia Praga, ecco le scelte di Mourinho in vista della gara che tra poco si giocherà allo stadio Olimpico

Tra poco scende in campo la Roma per la gara valida per il terzo turno del girone di Europa League. Dopo due vittorie la squadra di José Mourinho cerca la terza affermazione, quella che permetterebbe agli uomini dello Special One di blindare, intanto, la qualificazione. E poi pensare in maniera assai più tranquilla al primo posto. Perché questo è l’obiettivo.

Mourinho – squalificato, rientrerà solamente al quinto turno – non sarà in panchina nemmeno domenica pomeriggio contro l’Inter a San Siro dopo l’espulsione contro il Monza, ma non pensa ovviamente al match contro la sua ex squadra. Il pensiero è quello di battere i cechi per rimanere a punteggio pieno. Non ci sono Dybala, Pellegrini e Renato Sanches, degenti di lungo corso, così come Kumbulla. Mentre c’era curiosità per capire l’utilizzo di Smalling, se dall’inizio o dalla panchina. Ecco svelato il “mistero”.

Formazioni ufficiali Roma-Slavia Praga, le scelte di Mourinho

L’altro dubbio di formazione della vigilia era quello relativo al compagno di reparto di Lukaku: la scelta è ricaduta su El Shaarawy. Ma andiamo a vedere l’undici iniziale scelto da Mourinho. Smalling in tribuna, torna Llorente dal primo minuto nel cuore della difesa con Cristante che passa in mezzo al campo nel suo ruolo naturale. Un ritorno all’antica.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy.