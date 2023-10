Mourinho e Lukaku via insieme: gli manca il numero 9

Mourinho e Lukaku via insieme, a fine stagione scade il contratto del tecnico e anche il prestito del centravanti. Ecco quello che potrebbe succedere

Stasera gioca la Roma contro lo Slavia Praga per quella che è una partita fondamentale per il futuro europeo. Una vittoria sulla squadra ceca, che sembra decisamente alla portata dei giallorossi, permetterebbe di guardare con ottimismo al girone di ritorno: l’obiettivo, dichiarato anche da Mou, è quello di chiudere al primo posto per evitare ovviamente lo spareggio contro la squadra che scenderà dalla Champions League.

Ma nonostante ci sia la partita, e domenica ci sia l’impegno contro i nerazzurri dell’Inter a Milano, nelle radio romane si parla anche del futuro dello Special One che, come sappiamo, è legato da un contratto fino al termine della stagione con i giallorossi. Di rinnovo non se ne parla ancora e più passa il tempo e più la sensazione è che alla fine di questa annata ci sarà un addio. Nel merito di questa vicenda è entrato anche Guglielmo Timpano, che ha parlato a Tele Radio Stereo.

Mourinho e Lukaku via insieme, destinazione Real Madrid

“Non mi stupirei se Mourinho andasse al Real Madrid e portasse con sé Lukaku, visto che agli spagnoli manca un vero numero 9″ ha detto. Dopo Benzema infatti, da quelle parti, non hanno preso un attaccante di livello Mondiale, ma solo Joselu. In questo momento poi è il solo Bellingham quello che riesce a trovare la porta con regolarità, e l’inglese tutto è tranne che un attaccante, nonostante i numeri.

Su Lukaku il prezzo del cartellino è stato fissato da un poco di tempo, e cioè da quando è arrivato alla Roma: il Chelsea chiede 43milioni di euro per lasciar partire il proprio centravanti, una somma che dalle parti di Madrid non mette di certo paura. E siccome anche Ancelotti dovrebbe andare a guidare il Brasile al termine dell’anno, Perez ha pensato pure a un ritorno di Mou. Insomma, il Real potrebbe pescare doppiamente dalla Roma il prossimo anno. Nonostante i tifosi vorrebbero un rinnovo di Mou e il riscatto di Romelu.