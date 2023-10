Pinto scatenato, Lukaku non si tocca: “Basta clima d’odio”, li ha Interrotti

Pinto scatenato: il dirigente della Roma va all’attacco prima del match contro lo Slavia Pragae e difende Lukaku. Ecco le sue parole

All’attacco. Tiago Pinto senza peli sulla lingua. Prima del match contro lo Slavia Praga il dirigente della Roma ha parlato di Lukaku. Non disdegnando frecciate, dicendo tuto quello che chissà, covava da un poco di tempo. Pinto ha parlato a Sky. E ha detto questo. Ovviamente ha difeso il proprio giocatore, scagliandosi contro chi “alimenta l’odio”.

“Io penso che quando qualcuno di noi per interessi individuali alimenti il clima dell’odio è una cosa sbagliata per il calco in generale. Nel quotidiano ci dimentichiamo quello che facciamo, magari quelli che cercano di alimentare questo clima di odio sono gli stessi che un anno fa hanno detto che è stata meravigliosa la scelta di Mikhitaryan, e quelli che due anni fa sono stati bravi loro a prendere Dzeko. Io non voglio problemi e porto rispetto per tutti nel calcio italiano dal quale ho imparato tanto, facciamo attenzione però a quello che diciamo e a quello che facciamo, Romelu è un professionista, ha fatto le sue scelte, ha vinto all’Inter e noi siamo contenti con lui. Ma attenzione, abbiamo tutti un senso di responsabilità sociale importante”.

Pinto scatenato, difeso Lukaku

Un Pinto come detto all’attacco, dopo le polemiche di questi giorni in vista del match di San Siro di domenica pomeriggio quando, secondo quanto trapela dai tifosi dell’Inter, l’attaccante sarà accolto da almeno 30mila fischietti tutti contro di lui. Non sarà sicuramente una domenica facile per Big Rom, che però ha le spalle larghe.

E sa come difendersi, sa gestire la pressione e lo ha dimostrato nel corso della sua carriera. Quella di domenica sarà una serata importante per lui e per la Roma. Una partita attesa da troppo tempo.