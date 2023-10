Roma, il peggio è passato: annuncio UFFICIALE

L’annuncio dell’agente sull’infortunio di Kumbulla: non ci sono tempistiche certe, ma ormai il difensore vede la luce in fondo al tunnel

Un difensore probabilmente arriverà nel mercato di gennaio, così come successo lo scorso anno con Llorente, che Pinto ha preso dal Leeds in prestito. Però, l’innesto, nei prossimi mesi, potrebbe anche essere doppio visto che Kumbulla, così come confermato dal suo agente, è ormai nella seconda parte dell’infortunio.

Gianni Vitali, che cura gli interessi del difensore albanese, ha parlato ai microfoni di Sportitalia. E prima di parlare soprattutto di quando il suo assistito potrà tornare in campo, ha sottolineato come la Roma e Moruinho siano stati vicini a Marash in questi mesi così difficili per lui. “Ha sentito grande vicinanza da parte di tutta la società – ha detto – e non solo del tecnico. Poi con José c’è un rapporto umano meraviglioso e sicuramente è stato importante per lui. Ma c’è stata una gestione impeccabile da parte di tutti, a partire da Tiago Pinto, e non sono certo parole di circostanza, ma la descrizione di fatti”.

Roma, ecco quando torna Kumbulla

Poi si è soffermato sulle tempistiche del rientro. Non dando però delle date particolari. Con infortuni del genere è giusto, sempre, andarci con i piedi di piombo. Sulle tempistiche ha quindi detto: “Quelle sono legate alla condizione fisica che dovrà tornare a livelli ottimali. Non so dirle con esattezza, tornerà dopo un lungo lavoro fatto da solo prima e con la Roma poi. Siamo sicuramente nella seconda parte di questo infortunio“.

Insomma, Kumbulla inizia a vedere la luce in fondo al tunnel dopo il grave infortunio subito contro il Milan nella gara dello scorso maggio quando ha riportato la lesione del legamento crociato. Servono almeno sei mesi per rientrare nelle migliori condizioni, o per meglio dire per tornare a disposizione, e se tutto filasse liscio come tutti noi speriamo, a gennaio Marash si potrebbe rivedere almeno in panchina per un parziale rientro.