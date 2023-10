Tensione prima di Roma-Slavia Praga feriti e arresti

Tensione prima di Roma-Slavia Praga, scontri tra tifosi e polizia nel pomeriggio. Ecco quello che è successo

Situazione calda in vista del match di questa sera tra Roma e Slavia Praga. Scontri in centro città tra i tifosi ospiti e le forze dell’ordine. Così spiega il sito di TuttoSport. Gli scontri si sono verificati pomeriggio in pieno centro.

Adesso la situazione a quanto pare sarebbe sotto controllo, ma davanti al commissariato di via Cavour tre agenti sarebbero stati aggrediti e feriti da un gruppo dei tifosi dello Sparta Praga che prima, a quanto si legge, si sarebbero dati appuntamento a largo Corrado Ricci. “Gli agenti erano intervenuti dopo che il gruppo di facinorosi stava lanciando bottiglie e bombe carte creando scompiglio nel centro di Roma. Quattro ultrà sono stati fermati e arrestati, mentre il gruppo dei tifosi dello Slavia Praga è stato scortato allo stadio Olimpico”.

Roma-Slavia Praga, situazione adesso sotto controllo

Tensione quindi alle stelle nella Capitale. Adesso non si segnalano situazioni pericolose attorno allo stadio dove tra un paio d’ore la Roma e i cechi scenderanno in campo. Ma pomeriggio qualcosa è successo. Ma in generale il momento caldo sembra essere del tutto passato.

Si spera ovviamente che anche durante il match possa filare tutto liscio e soprattutto dopo durante il decorso dei tifosi dallo stadio che come al solito, per quanto riguarda quelli ospiti, avverrà dopo quello di quelli della Roma per evitare qualsiasi contatto.