“Uomo da Champions”: ‘ultimatum’ per l’addio, Roma a fari spenti

Dall’Inghilterra arriva la rivelazione sulla situazione di un centrocampista che non riesce a trovare continuità con la squadra. La Roma potrebbe vigilare sul da farsi.

L’impegno di Europa League ormai imminente sarà sicuramente un impegno importante per la Roma di José Mourinho. Non tanto per il discorso classifica; piuttosto per la ricerca di quella continuità di rendimento e di prestazioni a lungo agognati.

Archiviato l’importantissimo successo ottenuto contro il Monza, tra Campionato e Champions si prospetta un vero e proprio tour de force. L’obiettivo dei giallorossi è quello di assottigliare ancor di più il treno Champions, in maniera tale da poter sfruttare la sessione invernale di calciomercato per sistemare l’organico in alcuni reparti. Difficile, al momento, stilare una lista di possibili nomi. Soprattutto a centrocampo e in difesa, però, si potrebbero creare dinamiche interessanti, soprattutto se Pinto riuscisse a cedere quei calciatori considerati non imprescindibili per lo scacchiere tattico giallorosso. Ad ogni modo sembra essere difficile, se non impossibile, riuscire a mettere le mani su Youri Tielemans, vecchio obiettivo della Roma e ritornato (indirettamente) nei radar capitolini.

Calciomercato Roma, Thielemans-Aston Villa: “Situazione difficile, vedremo entro la fine della stagione”

Il tuttocampista dell’Aston Villa ha ribadito la volontà di giocarsi le sue chances con i The Villans. Tuttavia, almeno in questo primo scorcio di stagione, l’ex Leicester ha riscontrato non poche difficoltà di interramento. Impiegato da Emery con il contagocce, non è escluso che Tielemans possa cambiare aria. Se non in questa stagione, eventualmente nella prossima.

Sull’argomento è intervenuto Dean Jones, che ai microfoni di GIVEMESPORT si è espresso in questi termini: “Si tratta di una situazione difficile perché penso che Tielemans abbia una certa stima di sé. Pensa di essere un grande calciatore da Champions League e tutti gli altri credono che sia un gradino sotto. Ragion per cui, se è il calciatore che crede di esserlo, deve dimostrarlo (…). Dovremo vedere entro la fine della stagione se Tielemans sarà soddisfatto di questa situazione perché sappiamo dalla sua militanza al Leicester che tende a far sapere alla gente quando non è felice”.