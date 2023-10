Mou e Lukaku, doppia trappola anti-Roma: “Trattato come un serial killer”

Mou e Lukaku, domenica a San Siro si prepara la doppia trappola dell’Inter. “Trattato come un serial killer”

Si avvicina Inter-Roma. Una partita che a quanto pare dalle parti di Milano è attesa e pure molto soprattutto per il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. Il tema lo conosciamo. Se ne parla da molto tempo. E anche oggi a TvPlay se n’è parlato.

A spiegare il tutto, a fare un quadro della situazione, ci ha pensato uno che Mou lo conosce bene, Augusto Ciardi. E andiamo a vedere quello che lo speaker radiofonico ha detto nel merito. Intanto si è parlato di come Mou e se Mou si farà vedere. Se sarà in tribuna o non si vedrà proprio. “Lui da questo punto di vista sorprende spesso, difficilmente lo vedremo in tribuna. Anche per la particolarità della partita, faccio fatica a immaginarlo in tribuna” ha detto Ciardi.

Mou e Lukaku, le parole di Ciardi

Poi il tema è stato ovviamente su quello che si sta vedendo e leggendo in questo momento sulla situazione. “Penso si stia costruendo una storia con Mou che si poteva fare solo il primo anno. Successivamente diventa solo un discorso giornalistico. E mi aggancio a Lukaku: io credo che il tifoso visto che è l’unico che paga sia legittimato a fare quello che vuole nei confronti di un calciatore, ovviamente nei limiti della legalità. Io credo da Mou che torna ad allenare la Roma alla vicenda Lukaku si stiano costruendo dalla scorsa estate pagine di giornalismo spazzatura, reputo patetico quello che sta succedendo. Lukaku ha fatto quello che negli ultimi sei anni ha fatto alla sua carriera. Lo ha fatto col Manchester e con il Chelsea. Questo non è un fatto che non può essere sottovalutato. Fin quando lo faceva per andare all’Inter non succedeva nulla, ma grandi testate hanno armato un polverone mediatico facendo passare come un serial killer Lukaku. Ma ha sempre fatto così, perché certi articoli e certi editoriali non venivano fatti con la stessa rabbia? I tifosi sono legittimati a farlo. Il termometro di come sta andando l’informazione in questo paese. Nella testa di Mou non c’è un terremoto di emozioni, è la quinta volta che torna a San Siro ad affrontare l’Inter”.

Poi Ciardi ha concluso: “Perché Mou si farebbe squalificare a posta? Lui è mancato solo in un’occasione, quale sarebbe questo incubo di Mou? Che poi aspettava all’ultimo, quello che fa Mou alla panchina del Monza non sarebbe nemmeno sanzionabile, cosa che fatto anche Pioli con lui. Ci sono due pesi e due misure ed è abbastanza evidente”.