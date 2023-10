Calciomercato Roma, firma UFFICIALE fino al 2027

Calciomercato Roma, accordo totale e firma ufficiale fino al 2027. La società giallorossa ha comunicato il rinnovo contrattuale, con estensione di altri due anni.

Firma ufficiale e rinnovo importante in casa Roma Femminile. La squadra guidata da Alessandro Spugna, che lo scorso anno si è laureata Campione d’Italia, blinda con l’estensione contrattuale uno dei pilastri della formazione giallorossa. Dopo la conquista dello Scudetto la scorsa stagione anche quest’anno le giallorosse sono partite con il piede giusto, ed ora annunciano l’estensione contrattuale con la firma sul rinnovo fino al 2027.

La squadra femminile guidata da Alessandro Spugna sta scrivendo pagine importanti nella storia della Roma. L’apice è stato toccato lo scorso anno, quando le giallorosse si sono laureate campionesse d’Italia al termine di una stagione dominata. Per la prima volta nella sua storia la Roma femminile ha conquistato lo Scudetto, interrompendo un dominio della Juventus che andava avanti dalla stagione 2017-18. Inoltre le giallorosse hanno figurato benissimo nella Champions League femminile, arrendendosi solo alla forza del Barcellona ai quarti di finale lo scorso anno.

Roma femminile, rinnovo UFFICIALE per Greggi: firma fino al 2027

Uno dei pilastri della squadra giallorossa è la romana e romanista Giada Greggi. Classe 2000, da sempre legata ai colori romanisti, prima con la Res Roma poi con la nuova proprietà. Lo scorso anno ha segnato anche nella sfida contro la Fiorentina, che ha sancito la conquista del primo scudetto della Roma.

Ora, come comunicato ufficialmente dalla Roma sui social, la centrocampista numero 20 giallorossa ha prolungato il suo contratto. Giada Greggi si lega alla Roma fino al 2027, estendendo di due anni il precedente accordo, in scadenza nel 2025. La calciatrice ha così commentato la firma: “Io la maglia della Roma l’ho sempre indossata, fin da bambina. Ho iniziato a giocare a calcio a 7 anni, e 11 anni dopo ho realizzato il mio sogno di giocare con la Roma. Da lì in poi ne abbiamo passate tante fino allo scudetto, non dimenticherò mai i tifosi che esultano per il mio gol. Abbiamo vinto e gioito insieme, e insieme, continueremo a lavorare ancora.”