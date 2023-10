Emergenza Roma: decisione definitiva, non parte per Milano

Il fischio d’inizio di Inter-Roma è sempre più vicino. I giallorossi, però, dovranno fare i conti con diverse assenze.

Una gara importante per la classifica ma soprattutto per il morale. Un appuntamento da onorare fino in fondo, per provare a giocarsi le proprie chances con una delle compagini più forti del campionato. Il desiderio di capire fino a che punto l’ultimo filotto di risultati utili consecutivi possa essere una base sulla quale innestare un ragionamento ad ampio respiro.

Questi – e tanti altri – i temi in casa Roma. La compagine di José Mourinho, però, affronterà i nerazzurri privi di diversi titolari. Oltre a Renato Sanches, Pellegrini e Smalling, in giornata sono arrivate altri due forfait. Alla notizia dell’assenza di Paulo Dybala, le cui condizioni comunque non preoccupano in vista dei prossimi impegni, si è aggiunta anche l’assenza di Leonardo Spinazzola. A causa di un affaticamento muscolare, infatti, l’ex laterale della Juventus era già in dubbio per la sfida. Le sensazioni della vigilia hanno trovato ulteriori conferme negli ultimi minuti. Spinazzola non è partito con il resto dei compagni per la trasferta di Milano e resterà a Roma per recuperare la perfetta condizione fisica.

Situazione per certi aspetti analoga a quella di Paulo Dybala, che pur avendo superato il problema al ginocchio, resta a Roma per evitare di incappare in ulteriori rischi. Dunque, scelte quasi obbligate per José Mourinho sia sulle corsie esterne che per il reparto offensivo. Sull’out mancino spazio a Zalewski, mentre in attacco Romelu Lukaku dovrebbe essere supportato da El Shaarawy, nel consueto 3-5-2 con il quale Mourinho dovrebbe disporre i suoi uomini.