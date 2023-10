La Roma lo scippa all’Inter: è già a Trigoria

La Roma lo scippa all’Inter: il nuovo dirigente è già a Trigoria. Ecco l’innesto voluto dai Friedkin in società e il ruolo che occuperà

Un altro “scippo” all’Inter, visto che fino allo scorso febbraio si legge sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina, era appunto dentro la società che domani affronterà la Roma. Ma questa volta non parliamo di un giocatore, per quello c’è già Lukaku che basta e avanza, ma di un uomo voluto dai Friedkin per la società giallorossa.

Si è insediato ieri a Trigoria James Sparrow, voluto in estate dalla proprietà americana, che sarà il nuovo direttore commerciale del club capitolino. Inglese, nella sua carriera ha lavorato al Manchester United per 4 anni, dove si occupava del reparto delle vendite e degli sviluppi delle varie partnership. Ha esperienze anche in Italia, visto che sempre nello stesso settore marketing ha lavorato come stagista nel Milan e anche per l’Atalanta. Oltre che per l’Inter, come detto.

Sul quotidiano in edicola questa mattina si legge come Sparrow arrivi dentro la Roma in un momento assai frizzantino: da poche settimane infatti grazie anche al lavoro di Lina Souloukou il club giallorosso ha stipulato un contratto con l’Arabia Saudita da 25milioni di euro che ha creato anche un caso politico legato all’Expo del 2030.

Ma i Friedkin non si vogliono accontentare, puntano in alto, e vogliono e si augurano che i ricavi possano essere potenziati da questo nuovo innesto dentro il club. Insomma, per Sparrow si prospetta subito una buona mole di lavoro.