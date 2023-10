Lazio-Roma a rischio: comunicato UFFICIALE, c’è la lesione

Lazio-Roma a rischio: c’è il comunicato ufficiale del club che spiega il problema fisico. Nuovi esami nei prossimi giorni

Infortunio e derby a rischio. Sì, proprio così. Anche se fortunatamente in questo caso non parliamo di un giocatore della Roma. Certo, senza falsa retorica e senza nemmeno ironia, dispiace sempre quando un giocatore si fa male. In questo caso parliamo del difensore della Lazio Nicolò Casale, che è veramente a rischio per la gara in programma alla metà di novembre.

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Casale è stato sottoposto, presso la Paideia International Hospital in data odierna, ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia destra. Il giocatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”. Questo il comunicato ufficiale apparso nella tarda serata di ieri sul sito ufficiale della società biancoceleste.

Lazio-Roma, stop per Casale

Non si conoscono, come si legge, i tempi di recupero, ma se davvero gli esami dovessero confermare quello che già si è intravisto, il difensore a disposizione di Maurizio Sarri non ci sarà per molto tempo. Un infortunio muscolare che mette nei guai il tecnico della Lazio. Che ha poche speranze, oggettivamente, di vederlo in campo.

Per uno dei match più attesi della stagione invece Mourinho spera di avere a disposizione Paulo Dybala che ha messo nel mirino prima il Lecce e poi appunto la squadra di Lotito. Non ci sono certezze invece né per Smalling e nemmeno per Renato Sanches, che domani contro l’Inter non saranno a disposizione. Si spera possano uscire presto da questo momento.