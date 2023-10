Follia fuori allo stadio: succede di tutto, pullman preso a sassate

Le immagini hanno letteralmente fatto il giro del web: scene di ordinaria follia. Ecco cosa è successo.

Da pochi istanti si è chiusa la gara di San Siro tra Inter e Roma. Pur non demeritando, i giallorossi non sono riusciti a portare a casa punti importanti: a decidere la sfida è stato un guizzo di Marcus Thuram, che ha approfittato di una dormita della retroguardia giallorossa, battendo l’incolpevole Rui Patricio. Tuttavia, negli ultimi minuti a fare il giro del web sono state altre immagini.

Impossibile non menzionare quanto successo a Marsiglia, dove il bus del Lione è stato letteralmente preso a sassate dai tifosi del Marsiglia. lancio di bottiglie e sassi da parte dei supporters provenzali e a farne le spese è stato soprattutto Fabio Grosso. Il tecnico del Lione, infatti, è rimasto ferito all’occhio sinistro, il che ha fatto sì che molto sangue gli ricoprisse il viso. Immagini sicuramente scioccanti. Episodi che non possono e non devono essere più tollerati e che invece ci ritroviamo a commentare ormai senza soluzione di continuità. Grosso è stato prontamente soccorso. Le sue condizioni, stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia, non desterebbero particolari preoccupazioni. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando ci saranno ulteriori notizie in tal senso.